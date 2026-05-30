Message aux joueurs U17 du Sénégal ainsi qu’aux responsables et encadreurs actuellement au Maroc. ( Par Fara Sambe )


Message aux joueurs U17 du Sénégal ainsi qu’aux responsables et encadreurs actuellement au Maroc. ( Par Fara Sambe )
La demi-finale contre le Maroc a démontré, une fois de plus, non seulement la suprématie de notre équipe, mais aussi la confirmation de l’excellent travail accompli par nos techniciens.

Avant, pendant et après le match, nous avons assisté à des scènes de provocation de la part d’une partie du public marocain. Nos compatriotes, qu’ils soient joueurs ou dirigeants, ont parfois répondu à ces provocations. À mon avis, il faudrait éviter ce type de réactions à l’avenir.

À nos joueurs, vous êtes encore dans une phase d’apprentissage. Dans cet exercice, il est important d’apprendre à se maîtriser et à identifier les tentatives de déstabilisation. Vous êtes appelés, demain, à devenir des références pour d’autres enfants. C’est le moment de voir, de vivre et d’apprendre toutes les facettes du haut niveau.

À nos dirigeants et encadreurs, vous êtes des responsables, des exemples à suivre, des références. Un responsable doit parfois entendre et faire semblant de ne pas entendre, voir et faire semblant de ne pas voir. Surtout, il doit éviter d’entrer dans une communication de querelles, qu’elle soit verbale ou gestuelle.

J’ai toujours entendu dire : « Kilifeu dou tontoun te. »

Essayons de suivre cette démarche, remportons la Coupe d’Afrique des U17 inchallah et rentrons du Maroc dans la paix et la sérénité, afin de retrouver dans la ferveur et la joie nos compatriotes au Sénégal.

Fara Sambe
UEFA Entraîneur-Formateur 
Allemagne
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Samedi 30 Mai 2026
Dakaractu



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