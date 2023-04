Verdict des 29 milliards du Prodac : L’APR salue la sentence, exige des comptes à Ousmane Sonko sur les morts et demande de laisser l’armée en dehors des turpitudes politiques

L’Alliance Pour la République (Apr), le parti au pouvoir, se dit satisfait de la justice. Dans un communiqué qui s’exprime sur le dossier de diffamation entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko, l’Apr a salué la décision « qui consolide toute la crédibilité de notre système judiciaire, l’intégrité des hommes et femmes qui l’incarnent, l’indépendance de notre justice adossée à une véritable séparation des pouvoirs », lit-on dans le communiqué parcouru à Dakaractu.

De ce fait, le secrétariat exécutif signataire du texte exige qu’Ousmane Sonko doit répondre des conséquences tragiques de ses appels irresponsables à la violence qui ont entrainé des pertes en vie humaine et la destruction de biens.

S’gissant du report des manifestations de Yewwi Askan Wi qui a brandi une concertation avec des gradés de l’armée qui les ont convaincu de surseoir et le communiqué de démenti de l’armée, l’Apr condamne avec la plus grande fermeté, « les allégations mensongères et infondées, les tentatives anti-républicaines de manipulation de l’opposition anarcho-populiste qui cherche à mêler l’armée nationale au débat politique », s’est-il désolé.

Pour rappel, Ousmane Sonko a été reconnu coupable de diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang et condamné à deux mois de prison avec sursis, assortis de 200 millions de francs de dommages-intérêts.