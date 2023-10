Vente aux enchères des Bijoux et décorations militaires du Président Léopold Sédar Senghor: l'État s'engage à acquérir les objets mis en vente

Le ministère de la Culture et du Patrimoine Historique, dans un communiqué, dit avoir " pris connaissance de la vente aux enchères des " Bijoux et décorations militaires de Léopold Sédar Senghor et divers, projetée le samedi 21 octobre 2023..., par Caen Enchères".



Selon ledit département, le chef de l'État a ainsi donné des " instructions nécessaires au Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique et l'ambassadeur du Sénégal à Paris pour que les diligences nécessaires soient prises, en relation avec le commissaire-priseur".



Ainsi, " par devoir patriotique et pour préserver la mémoire et le patrimoine que constitue le président Senghor, le président de la République Macky Sall, a demandé au Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique...., d'engager des discussions..., en vue de permettre l'acquisition par l'État du Sénégal, des objets mis en vente", a-t-on lu dans le communiqué.



La tutelle de rappeler que " cette même mesure a été prise par le chef de l'État quant le véhicule du président Senghor était sur le point d'être mis aux enchères en France"...