Valorisation de la culture sénégalaise : le député Abdou Mbacké Ndao lie l’institut Russe à l’association des écrivains du Sénégal.

La délégation russe dépêchée au Sénégal, depuis la médiation entreprise au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg par l’honorable député Serigne Abdou Mbacké Ndao et son ami Saliou Sampil, est tombée sous le charme de leurs découvertes au pays de la Téranga.



En effet, depuis trois jours, le recteur de l’institut culturel des arts de Moscou, Ekaterina Koudrina ainsi que la vice-recteur Olga d’un établissement à Moscou, le député de la ville Artur Karimov et le consultant Mr Rinat Karimov, ne cessent de sillonner les différentes instituts culturels du Sénégal pour trouver avec eux des moyens d’échange d’étudiants afin qu’ils bénéficient de meilleures formations.



Aujourd’hui, ce sont les membres de l’association des écrivains du Sénégal de « Keur Birago Diop », qui ont accueilli la délégation, et comme toutes les autres, cette rencontre a abouti à la signature d'un même mémorandum de partenariat.



Le président de l’association, Alioune Badara Bèye, de son côté n’a pas manqué de montrer toute sa satisfaction devant une telle opportunité. « Je témoigne toute ma gratitude et mes remerciements au maître d’œuvre de cette rencontre, notamment l’honorable député Abdou Ndao, qui participe beaucoup à la valorisation de la culture sénégalaise », assure le président Bèye...