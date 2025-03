Vague de licenciements : Le PIT dénonce un « drame social » et appelle les centrales syndicales à rester fermes sur la préservation des acquis des travailleurs

Le Parti pour l’indépendance et le travail (PIT) exprime son indignation face aux licenciements massifs qui se déroulent actuellement dans un climat de tension politique et de division. « Des milliers de jeunes, recrutés par l'ancien régime dans le cadre du programme de lutte contre le chômage Xëyu Ndaw Yi, ont été renvoyés sous le prétexte fallacieux d’appartenir à une clientèle politique. Dans le secteur privé, certaines entreprises profitent de la situation créée par l’État pour licencier, à leur tour, des centaines de travailleurs de manière abusive », dénonce le PIT-Sénégal. Le parti affirme mesurer l’ampleur « des drames sociaux indicibles provoqués par ces licenciements massifs et injustes de pères et mères de famille, d’autant plus que le pays traverse une période de marasme économique et de vie chère. »



Le PIT condamne fermement « ces mesures cyniques et antisociales » et exige « l’arrêt immédiat des licenciements dans la fonction publique et le secteur parapublic, ainsi que la mise en place d’un plan social concerté et conséquent pour accompagner l’ensemble des personnes concernées. »



Le parti rappelle que « le nouveau pouvoir a été largement élu sur la base d’un espoir légitime : résoudre, entre autres, les graves problèmes de chômage, notamment chez les jeunes. » Cependant, Samba Sy et ses camarades constatent que, sous la présidence de Diomaye, « ce fléau ne fait que s’aggraver. »



Pour le PIT-Sénégal, « la responsabilité de l’actuel gouvernement est pleinement engagée en raison de son incompétence, de son incurie et de son inexpérience dans la gestion de l’État. » Le parti exhorte les organisations syndicales, actuellement en négociations avec le gouvernement en vue d’un pacte social de stabilité, « à rester fermes sur la préservation des acquis essentiels des travailleurs et à exiger un apurement complet de la dette intérieure, estimée à plus de 3 000 milliards de francs CFA. »