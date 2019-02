(VIDÉO) Forte mobilisation du Model d'Ibrahima Sall au meeting du candidat Macky Sall à Mbacké

Venu prendre part au lancement officiel de la campagne électorale du candidat Macky Sall, Ibrahima Sall, ancien ministre et actuel directeur général de la Sicap, n'a pas manqué de saluer l'imposante présence du Model au meeting.

Accroché par Dakaractu, le fils de Darou Moukhty a invité les populations à ne pas vendanger la paix sociale, non sans déclarer la certitude qu'il a que les Sénégalais vont réélire son candidat. Il vantera les mérites de la coalition Benno Bokk Yakaar qui regroupe une bagatelle de 400 partis et mouvements...