VIDÉO - Envolées lyriques : Kiné Lam n'a rien perdu de ses talents d'illustre chanteuse…

Lors d’une soirée d’anniversaire, organisée samedi dernier au Grand Théâtre, on a pu retrouver ce qui fait la singularité de Kiné Lam, ses envolées lyriques qu'affectionnent beaucoup de mélomanes.

Au détour de cette vidéo, on retrouve la Diva en action. Et visiblement, elle n’a rien perdu, ni de sa voix, ni de ses talents d’illustre chanteuse…