[VIDÉO] Africa Corps déjà en action au Mali après le départ du groupe Wagner

Deux jours après l'annonce officielle du départ du groupe Wagner du Mali, l'Africa Corps, une nouvelle entité sous le contrôle du ministère de la Défense russe, aurait déjà débuté ses opérations. Des vidéos circulant sur des chaînes Telegram de blogueurs militaires russes montreraient des hélicoptères de combat Mi engagés dans des opérations actives au-dessus de régions ressemblant fortement au Mali. Bien que les lieux exacts et la nature de ces opérations restent non confirmés, ces images suggèrent une présence russe continue, voire renforcée.



Cette transition rapide soulève des questions sur l'avenir de la sécurité au Mali et l'engagement de la Russie dans la région. L'Africa Corps, étant directement liée au ministère de la Défense russe, pourrait indiquer une formalisation et un renforcement de l'implication de Moscou. Si ni les autorités maliennes ni russes n'ont encore commenté cette évolution, elle pourrait avoir des répercussions significatives sur la dynamique régionale et la lutte contre les groupes extrémistes au Sahel. Cependant, les preuves vidéo et le calendrier rapide des événements indiquent une initiative stratégique de la Russie pour maintenir son influence et son soutien aux efforts du gouvernement malien visant à stabiliser le pays.