Utilisation de la 5G au Sénégal : Le Directeur Général de l’ARTP annonce l’attribution des licences aux opérateurs

Après avoir annoncé le déploiement commercial de la 5G au Sénégal, le directeur de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) informe de l’utilisation imminente de la technologie mobile de la cinquième génération (5G) par les opérateurs intéressés. L’annonce a été faite ce matin lors de l’atelier de GSMA dont le thème est : « connecter plus de personnes à travers les meilleurs réseaux mobiles. » Cet atelier est l’occasion de discuter également de deux évènements majeurs qui viennent conforter la pertinence de ce thème choisi. Il s’agit de la distribution, dans les jours à venir de la licence 5G aux opérateurs de téléphonie, l’appel à candidature qui a été même lancé et le dépouillement se fera ce vendredi, informe le directeur général de l’ARTP Abdou Karim Sall lors du lancement de l’atelier qui se déroulement du 10 au 13 à Dakar.

Le Roaming ainsi que le prochain rendez-vous qui sera organisé au mois de novembre à Dubaï seront également débattus lors de cette rencontre.



La GSMA, également appelée Global System for Mobile Communications, est une association internationale représentant les intérêts de plus de 750 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile de 220 pays du monde, auxquels s'ajoutent 400 autres entreprises de la sphère de la téléphonie mobile plus large, qui sont membres associés.