Kaolack : deux mineurs interpellés pour association de malfaiteurs, acte contre nature et tentative de viol..


Kaolack : deux mineurs interpellés pour association de malfaiteurs, acte contre nature et tentative de viol..
La Section de recherches (SR) de Kaolack a procédé à l’interpellation de deux élèves âgés de 16 ans, dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés d'acte  contre nature, de tentative de viol...
Selon les informations révélées par Libération, les deux mineurs ont été arrêtés dans la nuit du 22 avril, avant d’être placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, acte contre nature et tentative de viol sur un mineur de 12 ans.
L’enquête a été ouverte à la suite d’un signalement, ayant conduit les gendarmes à identifier et interpeller les suspects. Ces derniers ont ensuite été entendus par les enquêteurs dans le cadre de la procédure en cours.
Il s'agit de M. Gaye (16 ans, élève), A. Ndiaye (16 ans, élève), la victime se nomme S.S. Thiam, âgée de 12 ans. 
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Samedi 25 Avril 2026
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