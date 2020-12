Usine Bène Tally : Le marché Mbabass au centre d'un conflit.

Tout est parti d'un bâtiment, a l'intérieur du marché de Mbabass du quartier Bène Tally, construit par un promoteur du nom de Aly Diallo et dont la qualité de l'infrastructure est farouchement dénoncée du fait de son manque de solidité et de sécurité.



Le même promoteur a été autorisé à construire un autre projet de la même envergure sur les lieux mais cette fois-ci, des cantines doivent être démolies, ce dont les commerçants ne veulent en aucun cas entendre parler.



Idem pour les riverains qui évoquent des non dits dans le projet. Ils demandent des éclairages sur la teneur du projet et les autres procédures annexes qui, jusqu'ici n'ont pas été dévoilées par la municipalité. Selon eux, la mairie de Biscuterie endosse une grande part de responsabilité sur le projet.



Les occupants et les riverains du marché Mbabass interpellent cependant le préfet pour qu'il se saisisse du dossier. Ils comptent s'opposer vaille que vaille à la mise en œuvre du projet sans que le précédent bâtiment ne soit soumis à une expertise approfondie pour corriger les impairs...