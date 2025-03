Universités du Ramadan - Altercation entre Trump et Zelensky : "Politiquement, Trump ne peut pas ignorer Poutine" (Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy "Capitaine")

À l'occasion de l'ouverture de la 28e édition des Universités du Ramadan, Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy, surnommé "Capitaine", a donné le cours inaugural sous le thème "Iqra Bismi Rabikk". Son intervention a porté sur plusieurs points, notamment la géopolitique.



Concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie, il a invité chacun, et particulièrement les musulmans, à discerner le vrai du faux et à ne pas se laisser influencer par le cours des événements. Selon lui, il s'agit d'une guerre dans laquelle les États-Unis jouent un rôle central. Cependant, l'arrivée de Trump au pouvoir a bouleversé la donne, d'autant plus que l'Ukraine, qui n'a plus les moyens de faire face à la Russie, se heurte à l'amitié entre Trump et Poutine. "En 2016, lors de son élection, il a été prouvé à plusieurs reprises que Poutine l'avait soutenu", a-t-il déclaré.



"Diplomatiquement, Trump ne peut pas ignorer Zelensky, mais politiquement, il ne peut pas non plus ignorer Poutine", a-t-il ajouté. Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy "Capitaine" a ainsi attiré l'attention de son auditoire sur ce qu'il qualifie de "double visage", en exhortant tout le monde à faire preuve de discernement.



À noter que ces rencontres se poursuivront jusqu'à la fin du Ramadan.