Université d'été du Pastef: "Kou saga Ousmane Sonko saga len ko" (Birame Soulèye Diop)

À l'occasion de l'université d'été du parti Pastef à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, le ministre Birame Soulèye Diop a invité les militants et sympathisants dudit parti à répondre aux insultes dirigées contre leurs leaders par des insultes. "Kou saga Ousmane Sonko saga len ko [Qui insulte Ousmane Sonko, insultez-le en retour], kou saga président de la République saga len ko [qui insulte le président de la République, insultez-le en retour], ndakh féyou dagane na [car la vengeance est permise]", a-t-il lancé, suscitant diverses réactions.



Un parti à l'influence grandissante

Birame Soulèye Diop a renchéri en vantant les mérites de leur formation politique et de son leader : "On a construit et Dieu nous a donné une expérience sans égal. On a une personnalité qui fait l'unanimité dans son pays et dans le reste du monde. Et même dans d'autres pays, on crée des partis politiques qui s'identifient au Pastef, dont les Comores où un parti politique qui s'appelle Parti Africain des Comores pour le travail, l'éthique et la fraternité a vu le jour."



Appel à la riposte face aux critiques

Avant d'enfoncer le clou, il a déclaré : "C'est vraiment une vraie victoire ! Alors, aujourd'hui on voit des gens qui ne peuvent pas rassembler six personnes, se permettre de vous faire croire que vous ne pouvez pas travailler avec ce Monsieur. N'hésitez pas à répondre aux insultes qui sont dirigées contre lui."



Ces propos, tenus dans un contexte de forte polarisation politique, risquent de faire débat quant à leur conformité avec les principes d'un débat démocratique serein et de respect mutuel.