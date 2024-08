Université Assane Seck de Ziguinchor : Pr Salif Baldé, le nouveau directeur du CROUS prêt à relever les défis…

Le nouveau directeur du centre des œuvres universitaires de l’université Assane Seck de Ziguinchor est prêt à relever les défis. En remplaçant Sana Sané, le directeur sortant, Salif Baldé est très conscient de la tâche qui l’attend entre l’amélioration des conditions de vie des étudiants à Kolda et à Ziguinchor. Le natif d’Ilyao dans la commune de Guiro Yéro Bocar (Kolda) est un homme du sérail qui compte sur tout le monde pour réussir sa mission que lui ont assignée les nouvelles autorités. Ce membre du mouvement des cadres patriotes (MONCAP) depuis les premières heures, envisage de rehausser le niveau du CROUS.

« Je rends grâce à Allah le Tout Puissant dans sa grandeur et sa miséricorde infinie de nous prêter les moyens de réussir notre mission en remplaçant le Directeur du CROUS, M. Sana Sané. »

Conscient des enjeux, il soutient « conformément à la vision établie dans le projet qui a été plébiscité par nos compatriotes avec l’élection de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême, en tant que Directeur du CROUS, je ne ménagerai aucun effort pour réussir cette nouvelle et noble mission qui m’est confiée… »

Dans la foulée, il précise « je mesure la lourdeur de la tâche et les responsabilités qui pèsent sur mes épaules et sur nous tous, notamment le personnel comme les étudiants, en tant que famille, au sein du CROUS. Mais je suis persuadé que je pourrai compter sur Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier Ministre Ousmane Sonko, le Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, Dr Abdourahamane Diouf pour apporter les transformations nécessaires à l’atteinte de nos nombreux et différents objectifs. »