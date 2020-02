Un feu de brousse s’est déclaré à l’aéroport de Ziguinchor.

Un feu s’est déclaré dans l’enceinte de l’aéroport de Ziguinchor vers le quartier Néma 2. Aussitôt informés, les soldats du feu se sont dépêchés sur les lieux pour épauler les services de sécurité de l’aéroport. Selon nos sources, ni le terminal, ni le tarmac ne sont affectés par les flammes.



Selon les soldats du feu que Dakaractu au eu au bout du fil, c’est un feu de brousse qui s’est déclaré dans l’enceinte qui menaçait les installations aéroportuaires. Ils ont mobilisé les moyens de Ziguinchor, Cap Skirring et Bignona pour le maitriser le plus rapidement possible. Les sapeurs-pompiers de l’aéroport étaient déjà en action. Selon le commandant Sarr joint par téléphone, la priorité des soldats du feu c’est la protection des installations, enrayer le feu pour réduire la propagation vers ces installations. Pour l’heure, l’origine de l’incendie n’est pas encore connue. Le feu s’est déclaré un peu avant 13 heures a été maîtrisé vers 13h50. Du coup, le risque de propagation vers les installations est écarté...