Un an après le décès de Abdoulaye Timera percuté par un véhicule de la police : sa famille réclame toujours justice

Un véhicule du Commissariat d’arrondissement de la Médina avait percuté le 23 avril 2018 un scooter sur le Boulevard du Général de Gaulle, à hauteur du restaurant « Le Taïf ».

Pour rappel, l’un des motocyclistes s’était retrouvé avec blessures et fractures, alors que son compagnon avait finalement succombé à ses blessures.

La victime Maguette Cissé a raconté le film de l’horreur tout en dénonçant et le comportement des policiers, le retard des sapeurs pompiers et le manque d’assistance des hôpitaux. Un an après les faits, sa famille et ses amis sont retournés sur les lieux de l’accident pour lui rendre hommage.

Quant à Daouda Timéra, frère du défunt Abdoulaye Timéra, il se dit choqué par la tournure des événements et envisage de porter le combat pour que justice soit faite pour la mémoire de son frère...