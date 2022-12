UCAD : le SATUC et le SYNTES décrètent 72 h de grève en guise de riposte

L'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de service des universités et le SYNTES, depuis plus de trois mois, ne cessent de manifester leur mécontentement. Malgré leurs nombreuses sorties et boycotts des heures de travail, ces dernières ne sont toujours pas encore satisfaites du travail du ministre de tutelle. Aujourd’hui, les syndicalistes se sont réunis à la devanture du bâtiment abritant leur siège pour encore une fois, réprimander la mauvaise politique à laquelle ils font face. Poursuivant les négociations avec la tutelle, l'intersyndicale et le SYNTES apprécient, à sa juste valeur, les démarches faites par de bonnes volontés qui se sont constituées en médiateurs pour le dénouement de la crise. Malgré les lourdes pressions auxquelles ils font souvent face, l'intersyndicale et le SYNTES semblent ne pas pouvoir obtenir gain de cause. Ils ont donc décrété 72 heures de grève et comptent à chaque fois faire monter la revendication d’un cran jusqu'à satisfaction de leurs doléances...