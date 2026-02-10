Drame à l’UCAD: Le Parti Alliance pour le Sénégal interpelle l’État, exige la vérité et appelle à l’apaisement

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, le Parti Alliance pour le Sénégal / Andando Ngir Senegaal, par la voix de son Président Alioune SARR, exprime sa profonde tristesse et sa compassion sincère à la famille de l’étudiant Abdoulaye Ba, à ses camarades, à la communauté universitaire, ainsi qu’à l’Amicale des étudiants en Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



" La disparition d’un étudiant dans un contexte de revendications sociales et d’intervention des forces de l’ordre constitue un drame national. Elle interpelle notre conscience collective et appelle à la retenue, à la vérité et à la responsabilité de toutes les partie. Fidèle à sa vision pour le Sénégal, le Président Alioune SARR réaffirme que la vie humaine est sacrée et que l’université doit rester un sanctuaire de savoir, de dialogue et de citoyenneté, jamais un théâtre de violences", a-t-on indiqué.



Ainsi, selon ledit Parti, " les revendications légitimes liées au paiement des bourses doivent être traitées avec diligence, écoute et sens de l’État, dans le respect des droits des étudiants comme de l’ordre public. le Parti Alliance pour le Sénégal appelle: ° à l’établissement rapide et transparent des faits, afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès; ° à l’apaisement immédiat du climat universitaire, par la reprise du dialogue responsable entre autorités, administration universitaire et représentants des étudiants; ° à une réponse structurelle et durable aux questions de bourses, de conditions de vie et d’études, qui touchent à la dignité et à l’avenir de notre jeunesse. Le Sénégal a besoin d’une gouvernance qui prévient les crises, protège ses enfants et transforme les tensions sociales en solutions durables.



Avant de conclure. " En cette douloureuse circonstance, nous adressons nos condoléances attristées à la famille endeuillée et renouvelons notre appel à l’unité, à la paix et au dialogue pour préserver l’essentiel : la vie, l’avenir et la cohésion nationale".

