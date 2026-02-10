Tragédie à l’UCAD : Le gouvernement appelle au calme après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba

Un climat de tension règne à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué publié ce mardi 10 février 2026, le gouvernement sénégalais a confirmé le décès d’Abdoulaye BA, étudiant en deuxième année de médecine, à la suite de « graves événements » survenus sur le campus la veille.



​Le campus de Dakar est en deuil. Les incidents survenus ce lundi 9 février ont tragiquement coûté la vie à un futur médecin, plongeant la communauté universitaire dans la stupeur. Si les circonstances exactes ne sont pas encore totalement éclaircies, l'exécutif a promptement réagi pour tenter de désamorcer une situation potentiellement explosive.



​Par la voix de sa porte-parole, Marie Rose Khady Fatou FAYE, le gouvernement a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime. Soucieuses de rassurer l'opinion, les autorités se sont engagées à ce que « toute la lumière soit faite » et que les responsabilités soient formellement établies dans le respect de l'État de droit.

Face à l'émoi suscité, le gouvernement a également annoncé :

• ​ Le renforcement immédiat de la sécurité sur le campus social.

• ​ Un appel à la retenue adressé aux étudiants et aux différents acteurs concernés pour éviter une escalade de la violence.



​Signe de la gravité de la situation, un point de presse interministériel est organisé ce mardi à 16h30 à la Primature. Les ministres de la Justice, des Forces armées, de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur seront présents pour répondre aux interrogations de la presse et préciser les mesures de protection qui seront déployées.