UCAD / Réouverture du campus social rouvre: Quand les stigmates des affrontements hantent encore l’espace universitaire

Le calme revient progressivement à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Près de trois semaines après les violents affrontements du 9 février entre étudiants et Forces de défense et de sécurité (FDS), qui ont coûté la vie à Abdoulaye Ba, étudiant en médecine, le campus social a rouvert ses portes ce jeudi.



Certains étudiants saluent le retour en cours, jugeant urgent de sauver l’année académique, d’autres estiment que cette réouverture est prématurée. Bâtiments endommagés, mobilier détruit, pavillons B et F toujours fermés, les stigmates des échauffourées sont encore visibles, et le climat reste tendu. La question de la présence des forces de l’ordre sur le campus cristallise les tensions. Plusieurs voix étudiantes réclament leur retrait immédiat. « Nous voulons étudier dans un climat apaisé, sans intimidation », confie un étudiant sous couvert de l’anonymat.



Toutefois, la question de la justice demeure entière. La communauté universitaire reste partagée entre le besoin de tourner la page et l’exigence de garanties pour que de tels drames ne se reproduisent plus. La mort d’Abdoulaye Ba, elle, n’a pas encore trouvé de réponse.