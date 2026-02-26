Sécurité : Dalifort-Foirail étrenne enfin son commissariat

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a inauguré ce jeudi le nouveau Commissariat d’arrondissement de Dalifort-Foirail, dans le département de Pikine, en présence du Directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, du maire de la commune, Mamadou Mbengue, et de nombreuses autorités administratives, militaires, religieuses et coutumières.







Véritable poumon économique de la banlieue dakaroise, Dalifort-Foirail abrite des infrastructures stratégiques comme la gare des Baux maraîchers, le marché central au poisson, le foirail des petits ruminants, la SOGAS et le parc Lambaye. Mais cette forte activité s’accompagne depuis plusieurs années de défis sécuritaires croissants comme la délinquance urbaine, les trafics illicites, l’insécurité routière et les tensions sociales, contre lesquels la zone était insuffisamment équipée. Ce nouveau commissariat, dont la construction a été financée par la municipalité, vient combler ce vide. Pour le ministre, il représente « une étape importante dans le renforcement du maillage sécuritaire » de la région. L’infrastructure s’inscrit dans le schéma directeur de la Police nationale et dans l’agenda de transformation Sénégal 2050, porté par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.



Le ministre a d’ailleurs rendu un hommage appuyé au maire et à son conseil municipal pour leur engagement dans le financement du projet.







S’adressant aux habitants, Mouhamadou Bamba Cissé a rappelé que la sécurité est « une responsabilité partagée » et appelle à une collaboration étroite avec les forces de l’ordre, notamment par la dénonciation des comportements suspects et la promotion de la paix dans les quartiers. Aux agents de police, il a recommandé professionnalisme, courtoisie et proximité avec les populations, tout en restant fermes face à l’insécurité.







Cette inauguration ne sera pas la dernière. Le ministre a annoncé la poursuite du programme de modernisation des infrastructures sécuritaires, avec l’ouverture prochaine d’un commissariat à Touba Tawfekh, la construction du poste de police de Sicap Mbao et la réhabilitation du Commissariat central de Dakar. À travers ces investissements, l’État sénégalais affirme sa volonté de renforcer sa présence au plus près des citoyens, pour un Sénégal, selon ses propres mots, « souverain, juste et prospère. »

