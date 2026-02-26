Haute Cour de Justice : Me Moussa Bocar Thiam saisit la Cour Suprême et le Conseil Constitutionnel pour irrégularité de procédure


L’ancien ministre Me Moussa Bocar Thiam a adressé, le 25 février 2026, deux courriers officiels aux plus hautes instances judiciaires et constitutionnelles du Sénégal, contestant la régularité de la procédure engagée contre lui devant la Haute Cour de Justice.
Dans le premier courrier, destiné au Premier Président de la Cour Suprême, également Président de la Haute Cour de Justice, Me Thiam demande l’annulation et l’ajournement de la procédure de saisine de cette juridiction d’exception, qu’il juge contraire à la Constitution. Le second courrier, adressé à Madame Aminata Ly Ndiaye, Présidente par intérim du Conseil Constitutionnel, reprend les mêmes arguments et demandes.
 
Dans les deux lettres, l’ancien ministre indique agir en ampliation des requêtes déjà transmises au Président de l’Assemblée nationale ainsi qu’au Président de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, précisant vouloir « sauvegarder ses droits et afin que nul n’en ignore ». 
 
Les deux courriers, reçus et tamponnés le 26 février 2026 respectivement par le Bureau du Courrier de la Cour Suprême (sous le numéro 116) et par le Conseil Constitutionnel sont accompagnés en pièces jointes des requêtes adressées au Président de l’Assemblée nationale et au Président de la commission des lois.
 
Une stratégie juridique offensive désormais enclenchée de la part de Me Thiam, qui entend contester en amont la constitutionnalité même de la procédure initiée à son encontre devant la Haute Cour de Justice, juridiction compétente pour juger les membres du gouvernement pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Jeudi 26 Février 2026
