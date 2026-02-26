Réouverture du campus social : Le COUD siffle la reprise, mais l’UCAD accueille timidement ses étudiants

Après la publication du communiqué du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) annonçant la reprise des activités, les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ont progressivement regagné le campus ce jeudi. Mais le retour est loin d’être massif. Sur place, Dakaractu a pu constater une affluence timide, bien en deçà de l’effervescence habituelle qui caractérise l’une des plus grandes universités d’Afrique de l’Ouest.



Les couloirs, amphithéâtres et espaces communs affichaient un calme inhabituel, avec seulement quelques groupes d’étudiants épars, hésitants, visiblement dans l’expectative. Si certains ont répondu favorablement à l’appel à la reprise, beaucoup semblent encore attendre de voir comment la situation évolue avant de s’engager pleinement dans le retour aux cours.

Une reprise progressive certes, mais timide et soulevant des questions sur la capacité du communiqué du COUD à rassurer pleinement la communauté estudiantine manifestement encore prudente après les incidents malheureux qui ont coûté la vie au jeune étudiant Abdoulaye Bâ.