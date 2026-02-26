Troisième jour de haute intensité au Grand Prix Fondation Senico : 13 candidats face au jury

La première journée des épreuves nationales a vu défiler treize candidats parmi les cinquante inscrits pour cette édition. Sur la scène de l’Institut Islamique de Dakar, les concurrents ont démontré leur maîtrise et leur engagement spirituel. Parmi eux figuraient Serigne Mor Mbacké (Diourbel – département de Mbacké), Abdou Lahad Wagnane (Diourbel – département de Mbacké), Serigne Bassirou Deme (Diourbel), Mame Baye Mbaye (Kaolack), Samba Beye (Saint-Louis), Sokhna Maguette Sarr (Louga), Ahmed Boubacar Diallo (Thiès – Mbour), Moussa Dramé (Fatick – Foundiougne), Abdoulaye Seck (Louga – Kébémer), Serigne Cheikhouna Bousso (Dakar – Tenguédji), Ousmane Ramadane Wade (Dakar – Tenguédji), Abdoulahi Ndiaye (Thiès – Tivaouane) et Aladji Ahmed Wade (Dakar).



Dans une ambiance empreinte de recueillement, chaque candidat a été évalué selon des critères précis de mémorisation, de tajwid et de justesse de récitation. Le public, respectueux et attentif, a salué la qualité des prestations. La suite du programme prévoit la poursuite des épreuves avec d’autres candidats dans les prochains jours, avant la proclamation des résultats. L’organisation a réaffirmé son engagement à assurer une compétition équitable, fidèle aux principes d’éthique et de déontologie.