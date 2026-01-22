UCAD- Affrontements entre vigiles et « Kékendo » : un étudiant blessé, des restaurants vandalisés, la tension à son comble… le chaos s’installe sur le campus


De nouvelles scènes de violence sont venues troubler la quiétude déjà fragile de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Selon L’Observateur, de violentes altercations ont opposé, hier, des vigiles de l’université à des étudiants membres du mouvement « Kékendo », dégénérant en actes de vandalisme et en affrontements d’une rare intensité à l’intérieur du campus.
 
Une bagarre à l’origine d’un nouvel embrasement
 
D’après des sources avisées citées par L’Observateur, l’incident initial est survenu dans la journée de mercredi, à la suite d’une altercation entre un étudiant identifié comme membre de « Kékendo » et un vigile en service à l’UCAD. Pour des raisons encore à élucider, la dispute a rapidement dégénéré, ouvrant la voie à des scènes de règlements de comptes et à des dégradations matérielles.
 
Ces violences interviennent dans un contexte déjà tendu, quelques semaines seulement après la suspension de mouvements d’humeur violents qui avaient été ponctués d’émeutes au sein de l’université. Des images choquantes, relayées sur les réseaux sociaux, ont replongé le campus dans une atmosphère de peur et d’insécurité, rappelant, selon plusieurs témoins, des épisodes de violences « inouïes » déjà vécus par le passé.
 
Un étudiant grièvement blessé à l’arme blanche
 
Toujours selon L’Observateur, l’étudiant impliqué dans la première altercation a été grièvement blessé par arme blanche lors de la bagarre. La blessure, jugée sérieuse, lui aurait été infligée par son antagoniste du jour, en l’occurrence le vigile mis en cause.
 
Face à la gravité des faits, ce dernier a été interpellé puis conduit au commissariat d’arrondissement du Point E, où il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Mais cette arrestation n’a pas suffi à calmer les esprits au sein du mouvement « Kékendo ».
 
Casse, vandalisme et climat de tension extrême
 
En réaction, rapporte L’Observateur, plusieurs étudiants membres de « Kékendo » se sont concertés avant de lancer une riposte violente à l’intérieur du campus. La concertation a rapidement laissé place à des actes de casse et de vandalisme, visant notamment les restaurants universitaires, mais aussi des vigiles de l’UCAD, pris pour cibles lors des échauffourées.
 
Ces violences ont profondément dégradé le climat sécuritaire au sein de l’université, faisant craindre une escalade incontrôlée entre étudiants et agents de sécurité. Devant la gravité de la situation et le risque d’embrasement, le ministre de l’Intérieur a été informé afin de prendre les mesures nécessaires pour prévenir de nouveaux débordements.
 
Une enquête judiciaire en cours
 
Sur instruction du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces événements et situer les responsabilités. Selon L’Observateur, les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des auteurs des violences et des actes de vandalisme survenus au sein de ce haut lieu du savoir.
 
Jeudi 22 Janvier 2026
