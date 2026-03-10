ONU: Mbaye Dione réaffirme le soutien indéfectible de Moustapha Niass à la candidature de Macky Sall

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a officiellement apporté son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies. C’est le Secrétaire général du parti, le député Mbaye Dione, qui a exprimé cette position, au nom d’une formation politique qui entend peser dans ce dossier à haute portée diplomatique.







Dans une interview accordée à Dakaractu, Mbaye Dione a tenu à associer le président d’honneur de l’AFP, Moustapha Niass, ancien Secrétaire général du parti et ancien président de l’Assemblée nationale, à cet élan de soutien.







Figure historique de la scène politique sénégalaise, Moustapha Niass a pendant de longues années accompagné Macky Sall, une proximité qui confère à ce ralliement une dimension symbolique certaine. Par ailleurs, le député Dione a lancé un appel appuyé aux plus hautes autorités de l’État, à commencer par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour qu’elles s’approprient et portent activement cette candidature. Pour le parlementaire, l’enjeu dépasse les clivages politiques internes. En effet, l’accession d’un Sénégalais à la tête de l’ONU représente, dit-il, « une opportunité unique » pour le pays, dont il serait dommageable de ne pas se saisir.

