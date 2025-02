Trump prévient que les Américains vont "peut-être" souffrir des droits de douane

Donald Trump a reconnu dimanche matin que les droits de douane qu'il a instaurés la veille, provoquant une guerre commerciale, vont "peut-être" faire souffrir les Américains, mais que cela "vaudra le coup".



"Y aura-t-il de la douleur? Oui, peut-être (et peut-être pas). Mais nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique, et tout cela en vaudra le coup", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social en lettres capitales, au lendemain de nouveaux tarifs douaniers contre le Canada, le Mexique et la Chine, qui ont promis de répliquer.