Trump annonce la mort de son allié Charlie Kirk tué par balle

"Le grand et même légendaire Charlie Kirk est mort", a annoncé mercredi Donald Trump sur son réseau Truth Social, après que cet influenceur conservateur a été touché par balle lors d'une réunion publique.
"Personne ne comprenait mieux (...) la jeunesse des Etats-Unis d'Amérique que Charlie. TOUS l'aimaient et l'admiraient, surtout moi, et maintenant, il n'est plus parmi nous", a écrit le président américain.
