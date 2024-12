Troisième trimestre 2024 : Augmentation des prix des services de soutien, d’hébergement et de restauration, selon l’ANSD

Au troisième trimestre 2024, les prix de production des services au Sénégal ont montré une tendance à la hausse, avec des augmentations notables dans plusieurs secteurs clés. Selon l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), les prix des services de soutien et de bureau ainsi que des services d’hébergement et de restauration ont enregistré des hausses significatives par rapport au trimestre précédent.







Services de soutien et de bureau : une légère progression







Les services de soutien et de bureau ont vu une hausse de 0,1 % au troisième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, comme l’indique l’ANSD. Cette évolution est principalement due à l’augmentation des prix des services de location de véhicules automobiles (+1,1 %), un secteur particulièrement dynamique durant cette période.







En comparaison avec le troisième trimestre 2023, les prix des services de soutien et de bureau ont progressé de 1,2 %, soulignant une tendance positive sur l’année. Sur les neuf premiers mois de l’année, cette catégorie de services a enregistré une hausse cumulée de 2,4 %, selon l’ANSD, confirmant l’intérêt croissant pour ces services, notamment dans un contexte économique où la mobilité et les besoins en assistance administrative sont en augmentation.







Services d’hébergement et de restauration : une hausse plus marquée







Les prix de production des services d’hébergement et de restauration ont connu une augmentation plus significative, avec une hausse de 0,9 % au troisième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent. Cette progression résulte principalement de l’augmentation des prix des services d’hébergement (+1,1 %), un secteur particulièrement affecté par la saisonnalité et la demande touristique. La restauration a, quant à elle, enregistré une hausse plus modérée de 0,4 %.







En glissement annuel, par rapport au troisième trimestre 2023, les prix de ces services ont grimpé de 3,0 %, mettant en évidence une tendance soutenue de l’inflation dans le secteur touristique et hôtelier. En cumulant les trois premiers trimestres de 2024, les prix de production des services d’hébergement et de restauration se sont relevés de 2,8 % par rapport à la même période en 2023, d’après les données de l’ANSD.







Une tendance générale à la hausse des prix des services







Les données fournies par l’ANSD montrent une tendance générale à la hausse des prix de production des services au Sénégal, un phénomène qui se reflète particulièrement dans les secteurs de soutien, d’hébergement et de restauration. Cette hausse des prix peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l’augmentation des coûts opérationnels, la demande croissante dans les secteurs concernés, et l’impact de la conjoncture économique.