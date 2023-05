Tribunal de Kaolack: L'affaire du journaliste Moussa Fall et les trois gros bras de Serigne Mboup, renvoyée au 1er juin 2023.

Les trois prévenus de la garde rapprochée de Serigne Mboup ont été attraits ce matin à la barre du tribunal d'instance de Kaolack.



Sur demande de l'avocat des deux prévenus, Amadou Lô et Ousmane Diop, l'affaire a été renvoyée au 1er juin 2023. Les trois mis en cause sont ainsi poursuivis pour coups et blessures volontaires occasionnant une interruption de travail temporaire de 07 jours, des faits prévus et punis par l’article 296 du code pénal.



L'affaire remonte au 24 janvier 2023 lors de la session extraordinaire portant vote du budget de la mairie de Kaolack, le chef du bureau régional de Dakaractu qui s'était rendu à la mairie à l'instar de ses autres confrères, a été malmené et sorti de force de la salle par ces derniers.



Compte tenu du certificat médical de constatation de blessures, notre confrère en est sorti avec un traumatisme multiple...