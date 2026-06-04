Centenaire de Me Wade: Syndiely salue le geste républicain de Bassirou Diomaye Faye envers son père

Prenant la parole au nom de la famille Wade lors de la cérémonie de célébration du centenaire de l’ancien président Abdoulaye Wade, Syndiely Wade a adressé des remerciements appuyés au chef de l’État Bassirou Diomaye Faye pour avoir placé l’événement sous son haut patronage.
« Ce geste dépasse la simple courtoisie protocolaire », a-t-elle déclaré, y voyant « un témoignage de la maturité démocratique du Sénégal et de sa capacité à honorer ceux qui ont contribué à écrire son histoire ». Elle a souligné que le président Wade percevait dans cette présence « un témoignage de respect républicain qui le touche profondément ».
Un moment de communion entre le chef de l’État en exercice et son prédécesseur qui a été salué et considéré comme un acte fort de cohésion nationale, par-delà les clivages politiques.
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