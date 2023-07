Tribunal de Dakar: Une étudiante condamnée à 6 mois pour avoir battu son père

Elle sera obligée de mettre de côté ses études après cette décision de justice qui la condamne à 6 mois ferme pour coups et blessures volontaires au préjudice de sa petite sœur de 15 ans et violence à ascendant perpétrée à son égard. K. Ngom en a pour 6 mois ferme. Comparaissant libre, un mandat de dépôt lui a été décerné à la fin de l’audience.



Le père ne lui a laissé aucune chance. Dans ses complaintes, hier devant le tribunal de grande instance de Dakar, « l’Obervateur » informe que le père qui a traîné en justice sa fille, n’a pas mâché ses mots en la décrivant comme une personne rebelle et belliqueuse. D’ailleurs, durant l’audience, il demande une somme de 1 million de francs Cfa pour toutes les préjudices subies car la fille le battait et s’est allié à sa mère pour lui rendre la vie difficile. « Je suis obligé de quitter ma propre maison pour éviter ses foudres.



Le plaignant qui n’est autre que le père de K. Ngom ne pouvant plus subir les persécutions contre sa personne, se confie à la barre et fait condamner sa fille pour deux ans dont 6 mois ferme et une amende de 200.000 francs cfa.