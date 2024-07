Tribunal correctionnel Dakar : Mamadou Diagna Ndiaye perd son procès contre « Jeune Afrique »

Ce mercredi 10 juillet 2024, le juge correctionnel a purement et simplement débouté Mamadou Diagna Ndiaye de ses demandes de réparation contre le magazine "Jeune Afrique", son directeur de publication Marwane Ben Yahmed et le journaliste Emmanuel Babin. Le journal « Les Échos » informe que ces derniers avaient été jugés à défaut pour des faits de diffamation le 12 juin dernier.



Lors de l'audience, Mamadou Diagna Ndiaye avait réclamé 500 millions de francs CFA de dommages et intérêts s'il gagnait le procès contre le magazine panafricain. Cependant, le juge a décidé de le débouté purement et simplement de ses demandes. Selon Me Wade, l'avocat de Diagna Ndiaye, le magazine "Jeune Afrique" l'accusait à tort d'être "l'auteur d'un procès de fraude fiscale ou de blanchiment d'argent" alors qu'il n'a jamais été condamné pour ces faits par le tribunal de Paris.



Me Wade estime qu'il y a eu une "mauvaise foi du journaliste" qui n'a pas cherché à vérifier l'information ni à rencontrer son client. Le parquet avait requis l'application de la loi pénale contre Marwane Ben Yahmed et Emmanuel Babin. Cependant, le juge les a tout bonnement relaxés du chef de diffamation. Bien que le verdict lui soit défavorable, Mamadou Diagna Ndiaye peut encore saisir la Cour d'appel s'il conteste cette décision pour que l'affaire soit à nouveau jugée.