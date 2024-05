Transport : Le palais fixe la date des états généraux

La recrudescence des accidents de la circulation préoccupe au plus haut niveau le président de la République.



A l'occasion de la réunion hebdomadaire du jeudi 02 mai 2024, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre et au ministre en charge des transports terrestres de préparer la tenue, avant fin juillet 2024, des Etats généraux des Transports publics.



L'objectif, c'est pour asseoir les consensus indispensables à la transformation rapide et intégrale du transport public.