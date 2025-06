Transparence budgétaire : La publication des RTEB prévue le lundi 23 juin 2025

Le ministère des Finances et du Budget a finalement rompu le silence concernant le retard dans la publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire (RTEB). Dans un communiqué expliquant les raisons de ce délai, le ministre a tenu à assurer l'opinion publique, les citoyens, les parlementaires et les partenaires techniques et financiers que « la publication des rapports trimestriels d’exécution budgétaire (RTEB) interviendra le lundi 23 juin 2025 ».



Le ministère des Finances et du Budget rappelle que « la transparence budgétaire est un choix politique fort du Gouvernement ». À ce titre, et dans la poursuite des actions déjà engagées, le ministère s'engage à maintenir une dynamique de transparence, de clarté et de rigueur, afin de fournir à l'ensemble des parties prenantes des informations fiables.