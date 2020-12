Transformer l’ADIE en opérateur téléphonique et la Poste en banque : « Il faut de l’engagement, il faut oser pour pouvoir réussir ce défi » (Abdou Mbow)

Le vice-président à l’Assemblée nationale comme pour suivre la logique de ses autres collègues député, a plaidé lui aussi pour la Poste et l’Adie. Selon Abdou Mbow, il faut qu’il y ait de l’engagement au sein du gouvernement pour réussir et faire de l’ADIE une téléphonie made in Sénégal et de la Poste, une banque.



« Vous avez dit que la dette de la Poste s’élève à 34.6 milliards. L’État devrait voir avec la BNDE pour étudier les possibilités de transformer la Poste en une banque. C’est un chantier important que vous devez porter au sein du gouvernement. L’ADIE pourrait aller vers la téléphonie. Il faut de l’engagement, il faut oser pour pouvoir réussir ce défi », dixit le député.