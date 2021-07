Transaction mobile : Free lance sa carte « Free Money Mastercard » et impose le « Le Khalé Carte Gab »

Rejoignant son objectif qui est de libérer le mobile, Free matérialise un de ses rêves. Pour la simplicité et la justice, l’opérateur de téléphonie Free est aujourd’hui dans une logique révolutionnaire. Cette révolution s’inspire, comme l’indique le directeur général, Mamadou Mbengue, « du bon sens, de la simplicité et surtout pour répondre aux impératifs dont le consommateur a besoin. »



Ainsi, Free veut partager ce succès, avec ses consommateurs « en les libérant du diktat et de la terreur dans les prix », dit-il.



Dans cette innovation, l’opérateur téléphonique Free, à travers le calpé Free Money, fait un grand pas vers l’inclusion financière. « Nous plaçons la barre des prix au plus bas », a soutenu le directeur général qui a présenté ce mardi la nouvelle carte dénommée « Free Money Mastercard ».



Avec la carte Free Money Master Card, il suffit simplement d’avoir un kalpé Free Money pour faire ses retraits dans tous les guichets disponibles. « Avec cette carte, Free Money ouvre les portes de la liberté téléphonique.



La révolution Free Money est accessible à tous avec « Le Khalé Carte Gap ». Ainsi, les clients n’auront plus besoin d’avoir forcément un compte pour retirer de l’argent. Mais une fois la carte en possession et le kalpé Free Money disponible, il peut se rendre dans tous les Gap pour retirer de l’argent.



Pour rappel, Free Money intervient dans le transfert d’argent, le dépôt et retrait, l’achat de forfait, le paiement de facture et le paiement marchand. Il dispose de 40.000 points de contact.