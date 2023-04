Traitant son frère germain de "Deum", El H. D. Ndiaye condamné à 1 mois de prison

Une histoire de famille atterrit devant la barre de la grande salle de la correctionnelle du tribunal d'instance de Dakar ce mardi 25 avril 2023. En effet, deux frères germains sont venus laver leur linge sale à la barre. Cette histoire est beaucoup plus profonde que l'on ne le pense. L'un des frères répondant du nom de B. Ndiaye a attrait son jeune frère P. D. Ndiaye devant la barre pour violence et voie de fait et injures non publiques. La partie civile accuse son frère de l'avoir traité de "deum" et avoir proféré des injures à son encontre ainsi que sa famille. Devant le prétoire, le prévenu a nié de manière partielle les faits qui lui sont reprochés. Il déclare avoir injurié son grand frère, mais il n'a jamais exercé des violences physiques sur lui.



Âgé de 45 ans, B. Ndiaye revient sur sa mésaventure avec son frère. " Les faits remontent depuis le mois d'octobre dernier. Il m'a traité de deum devant tout le monde. Et deux de nos cousins en sont témoins. Il m'a traité de Deum ma mère et moi. Il est allé jusqu'à la boutique de ma sœur pour m'injurier", déclare-t-il.



Quant au mis en cause, El H. D. Ndiaye étudiant en Master 2 en Sociologie à l'Ucad il reconnait l'avoir insulté, mais je ne l'ai jamais attaqué. " Le problème est plus profond. C'est un problème de haine depuis que nous sommes tous petits. Il n'y pas de violences physiques entre nous. À l'enquête préliminaire, le commissaire nous a demandé de régler nos conflits en famille. Mais mon frère a catégoriquement refusé en voulant coûte que l'affaire soit portée devant les tribunaux.



Prenant la parole, la parquetière lui a clairement fait savoir qu'il vaut mieux se séparer s'ils n'arrivent pas à vivre en paix. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la même maison. Si vous ne pouvez pas vivre ensemble, il faut vous séparer et que chacun vive de son côté ?



Formulant sa demande pour défendre ses intérêts civils, B. Ndiaye demande la somme de 10 millions de francs Cfa. Invitée à faire son réquisitoire, la déléguée du procureur estime qu'il n'y a aucun élément qui prouve que la violence et voie de fait est établie. C'est la raison pour laquelle, elle demande que le prévenu soit renvoyé des fins de la poursuite pour violence et voie de fait. Concernant le chef d'injure non-publique, la parquetière sollicite qu'il en soit déclaré coupable et condamné à 2 mois de prison assortie de sursis d'autant plus qu'El H. D. Ndiaye l'a reconnu devant la barre.



À son tour, la défense a demandé une application extrêmement bienveillante de la loi pénale contre son client. Finalement, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a relaxé le prévenu de violence et voie de fait et le déclare coupable d'injure publique avec une peine de 1 mois assorti de sursis. Et 100 mille francs Cfa pour dommage et intérêt.