Trahison ou coup monté ? Le vigile de 70 ans au cœur d’un casse mystérieux de 72 millions de FCFA

À Thiès, l’affaire intrigue et divise. M. Keïta, un vigile de 70 ans, est accusé d’avoir orchestré le vol spectaculaire de 72 millions de FCFA dans le magasin de matériaux de construction où il était employé. S'il clame son innocence, les enquêteurs ont relevé plusieurs indices troublants. L’Observateur revient sur ce dossier qui mêle vol nocturne, soupçons de trahison et coïncidences troublantes.



Un cambriolage aux allures de scénario bien ficelé



L’histoire commence par une nuit mouvementée. D’après le témoignage de M. Keita, il aurait été attaqué par huit individus armés, qui l’auraient braqué et ligoté avant de défoncer la porte de la comptabilité pour vider deux coffres-forts. Le premier contenait 14 millions de FCFA, le second 58 millions. Mais un détail intrigue : lorsque son employeur, A. Kane, arrive sur les lieux, il retrouve le vigile assis devant la porte, l’air perdu… et libre de ses mouvements.



Les enquêteurs, méfiants, décident d’analyser les vidéos de surveillance. Surprise : les lampes du magasin, habituellement allumées toute la nuit, ont été éteintes juste avant le vol. Une coïncidence qui pousse la police à creuser davantage. La réquisition du téléphone de M. Keïta a achève de l’enfoncer : il avait échangé des appels avec l’un des malfaiteurs présumés.



Une vieille affaire qui refait surface



Placé sous mandat de dépôt et inculpé d’association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage de véhicule et port d’armes, le septuagénaire a comparu devant la Chambre criminelle. Devant le juge, il persiste et signe : « Ils m’ont ligoté, menacé avec des pistolets et je ne savais même pas que ces coffres contenaient de l’argent ».



Mais un autre rebondissement vient compliquer son cas. L’employeur A. Kane révèle un élément inédit : en 2022, la police de Dakar avait démantelé un gang de cambrioleurs… et parmi les objets saisis, un chèque lui appartenant avait été retrouvé. Une coïncidence qui pousse le juge à demander une jonction des dossiers avec les autorités judiciaires de Dakar.



Un avenir incertain pour le vieil homme



Malgré la défense de ses avocats, M. Keïta a vu sa demande de liberté provisoire rejetée. L’affaire sera rappelée le 24 mars prochain, et l’ombre du doute continue de planer sur le rôle du vieil homme. Complice ou victime d’un coup monté ? Ce qui est sûr, c’est que ce cambriolage spectaculaire n’a pas encore livré tous ses secrets...