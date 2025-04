Trafic en baisse à l’AIBD : une dynamique inquiétante confirmée

Le mois de janvier 2025 s’inscrit dans une tendance baissière persistante pour le trafic aérien au Sénégal, notamment à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Selon les données relayées par ConfidentielDakar, plusieurs indicateurs clés affichent une régression marquée, traduisant un ralentissement global de l’activité aéroportuaire.



Un recul du fret aérien



Au mois sous revue, la quantité de fret traitée à l’AIBD a baissé de 7,1% par rapport au mois précédent. En comparaison annuelle, la chute est encore plus marquée : -44,7% par rapport à janvier 2024. ConfidentielDakar note que cette tendance reflète une baisse des échanges commerciaux aériens et pourrait indiquer des difficultés dans certains secteurs économiques.



Moins de mouvements d’aéronefs



Les mouvements d’aéronefs ont eux aussi reculé, avec une baisse de 9,2% en variation mensuelle. Sur une base annuelle, la baisse est de 14,3%. Ce repli traduit une baisse de l’activité des compagnies aériennes opérant à l’AIBD, qu’il s’agisse de vols commerciaux, de fret ou d’opérations diverses.



Perte de passagers sur un an



Le nombre total de passagers a également diminué. Entre janvier 2024 et janvier 2025, on observe une baisse de 3,9%, passant de 275 306 à 264 613 passagers, soit une perte de plus de 10 000 voyageurs. Ce recul pourrait s’expliquer par une baisse du tourisme, des déplacements professionnels, ou encore par une concurrence régionale accrue.



Une légère reprise par rapport à décembre 2024



Malgré ce constat globalement négatif, ConfidentielDakar souligne une note d’optimisme : entre décembre 2024 et janvier 2025, le trafic passagers a enregistré une légère hausse de près de 2 000 passagers. Cette progression reste modeste, mais pourrait signaler un frémissement ou un ajustement saisonnier.



En somme, les chiffres du mois de janvier 2025 confirment la tendance à la baisse du trafic aérien à l’AIBD. Le ralentissement simultané du fret, des vols et du nombre de passagers appelle à une réflexion sur les leviers à activer pour redynamiser le hub sénégalais dans un contexte régional et international de plus en plus concurrentiel.