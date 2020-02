Trafic de visas : Nouveau retour de parquet pour Djidiack Diouf et Cie.

Le procureur n’a pas encore confié à un juge d’instruction le dossier de Mamadou Mbaye alias « Petit Mbaye », Abdoulaye Diouf Kébé, Henry Dobatich et Kaly Soumaré. Ces quatre membres présumés de la bande de Djidiack Diouf ont été déférés devant le procureur de la République près du TGI de Dakar pour les infractions d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document.



Ils ont bénéficié d’un deuxième retour de Parquet et leur garde à vue a été prolongée, a indiqué une source proche du dossier. Arrêtés depuis vendredi, le maître des poursuites soupçonne les cinq mis en cause, au nombre desquels figurent le manager de Viviane Chidid, d'avoir usé de fausses manifestations avec des cachets du groupe Djolof Band pour faire voyager des candidats à l'immigration.



Djidiack Diouf et Cie vont être de nouveau déférés au Parquet ce mercredi pour connaître leur sort. Un sort qui serait désormais entre les mains du juge d’instruction à qui le dossier sera confié.