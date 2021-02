Tournoi qualificatif Afrobasket 2021 : Déjà qualifié, le Sénégal chute contre l'Angola 82 à 51...

Clap de fin pour le tournoi qualificatif retour de Yaoundé, le Sénégal déjà qualifié a essuyé un revers contre l'Angola 82 à 51. Les Palancas Negras qu'ils avaient battus au match aller, ont pris leur revanche de fort belle manière. Une fausse note sur le parcours quasi parfait des Lions durant ce mini championnat. Mais aussi une petite alerte pour les jeunes protégés de Boniface Ndong qui découvrent le haut niveau.



Pas de round d'observation entre le Sénégal et son enternel rival, l'Angola, ce dimanche lors du dernier match du groupe B comptant pour le tournoi qualificatif de l'Afrobasket Kigali 2021. Surprise ce samedi par le Kenya 74 à 73, la sélection angolaise, 11 fois championne d'Afrique a tenté de rétablir son leadership face au Sénégal victorieux lors de leur première confrontation à l'aller.



Sur ce, la bande à Carlos Morais a démarré la partie pied au plancher avec de nouvelles ambitions sur le parquet du Palais polyvalent des sports de Yaoundé en dominant le premier quart temps 20 à 19 malgré la belle défense des Lions. Moins dominateur sous la raquette et plus exposé face à l'adresse des Angolais sur les tirs à mi-distance et à trois points, le Sénégal a également concédé le deuxième quart temps 24-11 à la pause.



Certes, les consignes du coach Mamadou Guèye "Pabi" ont apporté du mieux dans le jeu Sénégalais. Mais c'était sans compter sur la détermination de l'adversaire en face, impérial sur le seconds ballons et les rebonds, les Palancas Negras ont tour à tour remporté les 3eme et 4eme quart temps (Q3 :14-9, Q4 : 24-12.) Intenable sur le parquet, Pedro Basto a porté les siens grâce à ses 24 unités devant les 15 points de Youssoupha Ndoye impuissant ce soir.



Le staff technique sénégalais sait désormais sur quoi travailler pour trouver l'équilibre du groupe et surtout bâtir une équipe compétitive. L'Afrobasket Kigali 2021 est prévu du 24 août au 05 septembre au Rwanda.