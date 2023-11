Tournoi de lutte à Kaolack/ Lutte contre l'immigration clandestine: L'appel du Docteur Macoumba Diouf à l'endroit de la jeunesse...

Le directeur général de l'Horticulture, par ailleurs maire de la commune de Latmingué a parrainé ce week-end à kaolack un tournoi de lutte organisé par " Sall Ngary production"



Une occasion pour lui de lancer un appel à l'endroit des jeunes dont certains d'entre eux sont de nos jours tentés par l'immigration irrégulière. Selon lui, ces derniers doivent être conscients que même les pays d'accueil sont eux aussi confrontés au chômage et à la conjoncturelle. Et qu'il est plus que important de savoir qu'on peut rester au pays et réussir.



Et pour cela, le directeur de l'Horticulture préconise l'investissement dans la terre agricole. Selon lui, l'argent issu des tournois de lutte doivent pouvoir permettre un retour à la terre notamment à travers la mise en place de fermes agricoles à même de booster l'économie locale. Avant de s'engager à accompagner la jeunesse dans cette dynamique.



Pour appuyer les organisateurs dudit tournoi, le maire de Latmingué a mis sur la table une envie financière conséquente pour les besoins de la mise qui s'élève à 1 million 500 mille Fcfa...