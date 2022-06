Tournoi Presse foot : le tirage effectué, place au football !

Le tournoi presse foot est une occasion de regrouper l’ensemble des acteurs des médias mais aussi de valoriser la paix et l’harmonie dans les entreprises de presse. Après la remise officielle du trophée par le parrain, le comité d'organisation du tournoi de la presse sénégalaise a procédé aujourd’hui au tirage au sort.



Ainsi, dix-huit équipes, réparties en deux lots de neuf devront s’affronter ce samedi et dimanche au terrain de Niary Tally. Le Port autonome de Dakar, partenaire officiel de ce tournoi a été représenté par Alboury Diop. Il a exprimé leur satisfaction d’être les collaborateurs de la presse dans ces moments de communion.



Lors de cette rencontre, le journaliste sportif Mbaye Jacque Diop, a développé le thème, rôle et responsabilité des médias dans le développement du sport. Occasion pour lui de rappeler l’importance capitale que jouent les organes de presse dans le milieu sportif.