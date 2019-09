Tournoi Malick Ndiagane : Le maire de Keur Socé gâte la jeunesse de sa localité

La 7ème édition du tournoi du maire de Keur Socé a été célébrée ce samedi au village natal de l'édile local, Daga Sambou.



Comme à l'accoutumée, Mr Malick Ndiagane n'a pas lésiné sur les moyens pour récompenser les associations sportives et culturelles de cette zone en mettant à leur disposition des maillots, des ballons de football, des trophées et des enveloppes financières.



La finale qui s'est jouée hier, a mis aux prises les deux grandes ASC de cette commune à savoir l'Asc Lamarame Badiane " Fékkéé Maci Boolé" et l'équipe de Daga Sambou.



l'Asc Lamarame Badiane a ainsi remporté le trophée sur le score de 2 buts à 1...