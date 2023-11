Tournée économique du PR Macky Sall : l’État a investi des centaines de milliards dans la région de Kaolack

De l'éducation à la formation en passant par les infrastructures routières, la santé, l'assainissement, l'agriculture et l'élevage etc, l’État a pu respecter ses engagements tenus lors du premier Conseil des Ministres décentralisé tenu en juin 2012. D'une enveloppe financière de 255 milliards de Fcfa validée pour booster l'économie de la région de Kaolack, le régime en place a finalement investi 10 ans plus tard, des centaines de milliards afin d'améliorer les conditions de vie des populations.



En prélude à la tournée économique du chef de l’État à Kaolack prévue ce mercredi 15 novembre 2023, voici un aperçu des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes au profit de Kaolack.



INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

➢ Autoroute Mbour-Fatick-Kaolack : C'est une autoroute avec système de péage fermé, une clôture grillagée et des aires de services de 100 km de long en 2x2 voies extensible en 2x3 voies

➢ Reconstruction de la RN 1 Fatick-Kaolack (42km) à 16 400 000 milliards FCFA

➢ Réhabilitation de la RN4 Dinguiraye-Nioro du Rip-Keur Ayib : 40 km +6 km de voirie à Nioro, accompagnés d’un réseau d’assainissement : 14 280 541 199 milliards FCFA

➢ Aménagement de pistes connexes - TR1 Paoskoto – Mabo (19 800 mètres linéaires) ; TR2 Paoskoto –Mbaye Faye – Keur Aly GUEYE (300 ml) ; TR3 Nioro – Touba Saloum – Ndama (12 600 ml) ; TR4 – RN4 – Keur Sette Diabou – Keur – Keur Diama (1600 ml) ; TR5 – RN4 – Santhie Mamour Ndary (600ml) ; TR6 – RN4 – Keur Baka Bassine – Keur Katim Diakhou (2600ml) ; TR7 – Médina Sabakh – Ngayène – Diama Moussa (2900ml) ; TR8 : RN4 – Keur Ayib – Médina Sabakh (2500 ml)

➢ Réhabilitation de la RN5 : Keur Waly NDIAYE – Passy-Sokone (25km) -9 697 147 458 FCFA

➢ Promovilles : Pavage 20.000 m2 à Kaolack dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’emploi pour les jeunes Xëyu Ndaw Ni.

Recrutement de 150 jeunes dans le cadre de l’exécution de ces chantiers de Kaolack. Globalement, le programme vise la création de 2000 emplois pour réaliser le pavage sur une superficie de 315 000 mètres carrés, à travers certaines villes du pays comme Dakar, Kaolack, Kédougou, Kaffrine et Fatick o Le programme de pavage est piloté par le programme Promovilles. Financé à hauteur de 10 milliards FCFA, il s'étale sur trois ans (2021 – 2023), d’après son équipe de coordination.

➢ Entretien Nioro du RIP –Porokhane (7,8 km) à 584 674 052 FCFA

➢ Entretien Kavil – Latmingué (12,8km) 849 892 200 FCFA

➢ Entretien Dinguiraye-Taïba Niassène (11km) à 601 106 210 FCFA

➢ Entretien du Bouvelard Médina BAYE (4,2 km) pour 792 464 160 FCFA

➢ Entretien Back Samba Dior – Ndiébel (15km) 561 564 631 FCFA

➢ Entretien Keur Socé – Darou Mbitéyène (10km) 293 922 480 FCFA

➢ Réalisation de piste rurale : Khelcom – Mbadakhoune (6,5km) par le PUDC

➢ Réalisation de piste rurale : Niago – Sakhatie (52, 784 km)

➢ Réalisation rurale : Gagnik – Ourour ; Medina Sabakh - Kaymor (19, 021 km) à 678 millions FCFA (PUDC)

➢ Construction de la Gare routière de Dramé Escale à 32 millions FCFA

➢ Réalisation de la piste Nguélou – Ndiéné Lagane pour 17 km à 415 776 363 FCFA

➢ Réalisation de la piste Keur Yoro – Keur Sa Rokhy 19 km à 480 728 059 FCFA

➢ Réalisation de la piste de production Latmingué – Thicat Keur Mamour Seck pour 313 390 000 FCFA ➢ Réalisation de la piste de production Thiaré – Sénala Keur Abdou (7 km) pour 142 450 000 FCFA

➢ Réalisation de la piste de production Thiaré – Keur Safady (7,4km) pour 130 584 000 FCFA



Réalisation de la piste de production Niago – Guinguinéo (7km) à 142 450 000 FCFA (PAFA)

➢ Réalisation piste de production Barkéwel – Dinguiraye pour 11 km à 244 200 000 FCFA

➢ Réalisation de la piste de production Taïba Niassène – Keur Maba (5,1km), Taïba Niassène –Keur Gaye (2,36km), Taïba Niassène – Keur Omar Tounkara (3,01 km), Taïba Niassène – Keur Ali Pathé (5,15km) pour 238 571 244 FCFA (PAFA)

➢ Réalisation Piste Keur Samboye – Keur Moussa frontière-Porokhane (45km) 1 921 260 249 FCFA (PUMA)



EDUCATION ET FORMATION

➢ Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima NIASS (USSEIN) pour 132 milliards FCFA. La création de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima NIASS par décret 2013-173 du 25 janvier 2013 répond à une nécessité socio-économique car elle permet au Gouvernement du Sénégal d’apporter une réponse appropriée aux besoins de développement de 4 régions nourricières du Centre par la valorisation de leurs ressources et de leurs atouts ;

➢ Construction d’un Lycée à Paoskoto (143 458 399 FCFA)

➢ Construction du nouveau Centre de Formation Professionnelle de Kaolack (CFP) pour 250 millions FCFA

➢ Construction et inauguration du Centre de Formation Professionnelle de Nioro à 1,1 milliard FCFA

➢ Formation aux métiers portuaires (ONFP) pour 55 millions FCFA

➢ Construction et équipement de 50 salles de classe (élémentaire) en 2012 pour 694 724 000 FCFA, Construction de 282 salles de classe, 30 blocs administratifs, 62 blocs d’hygiène (2010-2013) pour 2 860 210 000 Milliards FCFA, Construction de 20 Ecoles Franco-arabe pour 809 400 000 Millions FCFA, Construction de 2 CFA à Taïba Ndanguène et Keur Socé et du CEM de Mande Keur Mignane en 2012 pour 295 826 319 FCFA

➢ Construction de 9 salles de classe dans le Moyen en 2012 (62 910 000 FCFA) et de 20 EFA (2012/2014) pour 673 627 885 FCFA

➢ Construction de 131 salles de classe, 11 bâtiments administratifs, 138 boxes d’hygiène en 2013 pour 3 273 974 690 FCFA

➢ Construction et équipement de 188 Salles de classe, 54 bâtiments administratifs, 95 boxes d’hygiène...en 2014 à 1 770 167 499 FCFA

➢ Construction et équipement de 2 CEM à Ngayène Sabakh et Wardiakhale (NIORO) en 2014 pour 180 000 000 FCFA

➢ Construction de 9 Salles dans le Moyen en 2015 pour 47 028 790 FCFA, Construction de 5 Ecoles élémentaires (Département Nioro) en 2015 pour 148 203 875 FCFA

➢ Construction et équipement de 98 Salles, 9 blocs administratifs et 108 cabines en 2016 (Région de Kaolack) pour 2 007 216 880 FCFA.

➢ Construction de 13 salles dans le Moyen en 2016 (90 870 000 FCFA)

➢ Construction et équipement de 14 salles de classe dans l’élémentaire (Nioro) en 2017 pour 83 846 000 FCFA

➢ Guinguinéo : Construction d’un Centre régional de formation des personnels de l’Education (CRFPE à Khekcom Birane) pour 445 815 462 FCFA

➢ Réhabilitation du Bloc scientifique et Technique (BST) de Dialègne (Kaolack) à 138 292 582 FCFA

➢ Equipement du BST de Dialègne à 87 954 733 FCFA

➢ Construction du Nouveau BST de Kaolack à 167 550 131 FCFA

➢ Equipement du Nouveau BST de Kaolack à 175 000 000 FCFA

➢ Construction et équipement de l’Inspection d’Académie de Kaolack à 90 060 649 FCFA

➢ Réhabilitation des blocs pédagogiques A et D du Lycée Valdiodio NDIAYE de Kaolack

➢ Construction de 7 hangars à Médina Salam (Nioro), 55 millions FCFA

➢ Construction de salles de classe (Daara à Keur Madiabel) à 22 millions FCFA

➢ Construction de 5 daaras publics, 2 à Kaolack (105 965 618 FCFA et 93 178 078 FCFA), 2 à Nioro (105 965 618 FCFA et 93 178 078 FCFA) et à Guinguinéo à 93 178 078 FCFA SANTÉ ET NUTRITION

➢ Réhabilitation de la Région Médicale de Kaolack : 25 millions FCFA

➢ Construction de Centre de Santé à Gandiaye : 791 935 745 millions FCFA

➢ Construction et Equipement d’un Poste de Transfo-Electrique pour le Centre de Réinsertion sociale : 30 millions CFA.

➢ Réhabilitation du Centre Régional de Formation en Santé : 50 millions FCFA

➢ Réhabilitation du Centre de Santé de Kasnack : 98 millions FCFA

➢ Construction du Poste de Santé de Keur Ayib (Nioro- frontière avec la Gambie) : 80 millions FCFA

➢ Construction du Poste de Santé de Kohel (Nioro) : 80 millions FCFA

➢ Construction du Poste de Santé de Ndiba Ndiayène (Nioro) : 80 millions FCFA

➢ Construction du Poste de Santé de Keur Abibou (Nioro) : 50 millions FCFA

➢ Construction du Poste de Santé de Dinguiraye (Nioro) : 50 millions FCFA

➢ Construction du Poste de Santé de Santhie Thiaméne (Nioro) : 50 millions FCFA ➢ Construction du Poste de Santé de Keur Mandogo (Nioro) : 80 millions FCFA ➢ Construction du Poste de Santé de Keur Maba Diakhou (Nioro) : 80 millions FCFA➢ Construction du Poste de Santé de Keur Birane Ndouppi (Nioro) : 80 millions FCFA. ➢ Construction du Poste de Santé de Thilla Grand (Nioro) : 80 millions FCFA. ➢ Réhabilitation de l’Unité d’ophtalmologue du Centre de Santé de Nioro : 10 millions FCFA. ➢ Construction du Poste de Santé de Keur Madiabel (Nioro) : 50 millions FCFA. ➢ Hôpital Régional de Kaolack : Aménagement et Equipement de l’Unité Dialyse pour 70 millions FCFA ➢ Equipements médicaux de l’Hôpital Régional de Kaolack : 229 898 525 millions FCFA. ➢ Dotation en ambulance médicalisée de l’Hôpital Régional de Kaolack : 43 millions FCFA. ➢ Travaux de réhabilitation des bâtiments et des installations de l’hôpital Régional de Kaolack : 182 283 862 FCFA ➢ Dotation en matériel médical de l’Hôpital Régional de Kaolack : 130 391 937 FCFA ➢ Acquisition de chambre froide mortuaire de l’Hôpital régional : 14 600 000 FCFA ➢ Acquisition Numériseur de Film : 12 millions FCFA ➢ Acquisition Radio Panoramique Dentaire : 39 millions FCFA. ➢ Acquisition de Radio mobile : 12 millions FCFA. ➢ Acquisition de Stérilisateur horizontal 300 de l’Hôpital Régional : 28 595 000 FCFA. ➢ Construction CDIM et Installations techniques de l’Hôpital Régional : 319 339 443 FCFA. PROTECTION SOCIALE ➢ Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) : 1 791 152 000 FCFA pour la Région ; 9 077 Ménages bénéficiaires en 2016 ; 27 251 Ménages bénéficiaires pour 4 générations de 2013 à 2017 ➢ Mises en place de 41 Mutuelles de Santé : 18 521 adhérents et 77 172 bénéficiaires ➢ Equipement du Centre de réinsertion sociale de Kaolack ➢ 15 250 000 millions FCFA du Programme d’Autonomisation des Personnes Affectées par la Lèpre et Familles (PAPALF) ➢ 9 205 000 millions FCFA pour le Programme d’Appui à la Promotion des Aînés (PAPA). ➢ 18 092 000 millions CFA pour le Programme National de Réadaptation à Base Communautaire (PNRBC).



LA JEUNESSE AU CENTRE DES PRIORITÉS

➢ La Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Kaolack Dotée des meilleures commodités et des équipements répondant parfaitement aux préoccupations des jeunes, l’infrastructure d’un coût de 1 milliard FCFA est illustrative de la place de choix qu’occupe la jeunesse dans les priorités de Son Excellence le Président Macky SALL. Cette réalisation qui entre dans le cadre d’un programme national reste l’un des legs du Président de la République pour les générations d’aujourd’hui et de demain. L’inauguration de cette infrastructure par le Chef de l’Etat sera l’une des activités phares de sa visite dans la capitale du Saloum.



AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE

➢ Mise en place des Semences : 5 067 121 000 FCFA (Campagne 2016/2017)

➢ Mise en place des engrais : 2 911 649 790 FCFA (campagne 2016/2017)

➢ Matériel léger : semoir, houe sine, houe occidentale et charrue : 355 450 820 FCFA.

➢ Réalisation de périmètres maraîchers : 5 500 000 (Département Nioro), 4 400 000 (Département Guinguinéo) et 1 100 000 pour le Département de Kaolack.

➢ Etude sur la mécanisation agricole : 4 millions FCFA

➢ Etude de référence en matière d’aménagements hydroagricoles : 6 millions FCFA.

➢ Etude pour la mise en place des Fonds Agricoles de Développement (FAD) : 15 millions FCFA.

➢ Distribution de vitro plants de Bananiers : 9 300 000 FCFA pour le Département de Nioro0.

➢ Réalisation de 10 fermes familiales Naatangué par le PAIS : 110 millions FCFA.

➢ 800 millions FCFA : Réalisation de la Ferme-Vitrine de Ndoffane (Département Kaolack)

➢ Réalisations d’unités de transformation à Dabaly et Ndiédieng (Nioro et Kaolack) : 5 824 000 FCFA.

➢ Réalisation d’une ferme villageoise de 6 ha dont 5 ha équipés en goutte à goutte à Gapakh (Nioro) : 52 326 544 FCFA

➢ Taïba Niassène : Réalisation d’une ferme villageoise de 15 ha dont 10 ha équipés en goutte à goutte : 78 801 259 Millions FCFA

➢ Réalisation d’une ferme villageoise de 60 ha dont 50 ha équipés (40 % en goutte à goutte et 10 en aspersion) à Keur Aly Bassine (Kaolack) : 731 695 206 FCFA.

➢ Réalisation d’une ferme villageoise de 60 ha dont 50 ha équipés (40 % en goutte à goutte et 10 en aspersion) à Nguélou (Guinguinéo) : 865 274 045 FCFA.

➢ Réhabilitation de la ferme de Gandiaye.

➢ Formation de 70 agents de vulgarisation de l’ANCAR, du staff de DRDR, des animateurs des projets et programmes.

➢ Formation de 92 producteurs clefs sur les techniques de production de riz et de semences.

➢ Attribution de 10 décortiqueuses à riz diésel : Kaolack, valeur de 10 083 690 FCFA, Guinguinéo 3 361 230 FCFA et Nioro 20 167 380 FCFA.

➢ Attribution de 40 semoirs 2 rangs, 2 motoculteurs diésel et 2 batteuses à riz.

➢ Formation, renforcement de capacité et sensibilisation de milliers de producteurs et d’animateurs.



ELEVAGE ET PRODUCTIONS ANIMALES

➢ Plusieurs projets et programmes ont été engagés dans le domaine de l’élevage et des productions animales. Il s’agit, entre autres, de la construction du marché à bétail de Dinguiraye, de la réfection du haras, de l’Opération Sauvegarde du Bétail (OBS) pour 124 750 000 FCFA. Pour la culture fourragère, la région de Kaolack a été bien dotée avec pas moins de 680 kg de semences. Dans le cadre de la vaccination du cheptel, 237 372 bovins, 76 517 petits ruminants (moutons et chèvres), 25 983 chevaux et ânes et 10 848 volailles ont été pris en charge. TOURISME : ➢ Dans le cadre de la relance du tourisme, six milliards de francs (6 000 000 000 FCFA) sont mobilisés pour le Pôle d’aménagement touristique au Sine Saloum. Également, une enveloppe d’un milliard cinq cent millions de francs CFA (1 500 000 000FCFA) est dégagée pour le projet de développement de l’écotourisme du Sine Saloum, et 500 000 000 pour le projet de tourisme culturel et religieux.



PECHE ET AQUACULTURE : PROJETS/PROGRAMMES DEPARTEMENTS



Construction, équipement et réhabilitation du marché central au poisson à kaolack. Réalisation d’un site de transformation à Kaolack Construction et équipement d’un bloc industriel (froids et climatisation) à Nioro du Rip. SPORTS : La priorité porte sur la construction, la réhabilitation et l’entretien d’infrastructures. PROJETS/PROGRAMMES DEPARTEMENTS Entretien et maintenance du stade Lamine Gueye Kaolack Construction du stade municipal de Paoskoto Nioro du Rip Construction du stade municipal de Ndramé Escale Nioro du Rip Réhabilitation du stade municipal de Nioro Nioro du Rip Travaux de réhabilitation du stade de Latmingué Kaolack.



ENERGIE, ELECTRIFICATION



Centrale de Kahone :

➢ L’extension de la centrale électrique de Kahone porte sa capacité de production à 104 MW pour un montant total de 19 milliards FCFA, à travers le Fonds de soutien au secteur de l’énergie. Cette nouvelle capacité fait de Kahone l’une des centrales les plus importantes du parc de la Senelec, avec des coûts de production très compétitifs. Les centrales de Tobène Power (70 MW), de Contour Global (53 MW) et de Sendou 1 (125 MW) seront mises en service également. Ces réalisations permettront aux populations de disposer, d’une part, de suffisamment de puissance pour satisfaire la demande et, d’autre part, de réserves suffisantes pouvant être exportées. Secteur Assainissement urbain : - Travaux d’assainissement de la ville de Kaolack d’un coût global de près de 15 milliards FCFA dont 1,2 milliards pour la cité religieuse de Médina Baye avec l’appui de la Banque Ouest-africaine de développement (BOAD) dans le cadre du Programme d’assainissement des eaux pluviales de la capitale régionale. - Des branchements sociaux pour un coût de 733 601 042 FCFA ; - Travaux de reconstruction de la STEP et construction d’une station de boues de vidange dans le département de Kaolack pour un coût de 10 000 000 000 FCFA ; - Projet de Gestion Durable des Déchets Solides Urbains (PGDSU) de Kaolack d’un coût de 4 000 000 000 FCFA ; Secteur Assainissement rural : - Réalisation de 1350 latrines familiales et 5 édicules publics dans le département de Nioro pour 225 672 822 FCFA ; Secteur Habitat et cadre de vie : - Construction de l’hôtel de ville de Thiaré (Kaolack) pour 60 636 916 FCFA ; - Construction de l’hôtel de ville de Ngathie Naoudé (Guinguinéo) pour 71 853 958 FCFA ; - Dans le cadre du Programme National d’Aménagement et de Modernisation des - Réhabilitation des locaux de la sous-préfecture de Ngothie ; - Projet de construction des bureaux de la trésorerie paierie régionale de - Travaux de construction de la nouvelle Gouvernance - Réhabilitation de l’ancienne Gouvernance classée patrimoine historique mondiale - Modernisation du transport public : de nouveaux bus mis en circulation à Kaolack dans le cadre du programme de renouvellement du parc de transport urbain à Dakar et dans les capitales régionales mis en œuvre par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud).

GOUVERNANCE ET SÉCURITÉ

➢ Création d’un groupe opérationnel du GMI à Kaolack

➢ Construction de la Gouvernance de Kaolack

➢ Création d’un nouveau secteur frontalier et de deux commissariats spéciaux (port et Aéroport de Kaolack)

➢ Création (en 2022) d’un nouveau commissariat urbain à Nioro du Rip. Une infrastructure financée par l’Etat à hauteur de 250 millions FCFA, hors équipements



MODERNISATION DES CITÉS RELIGIEUSES

➢ Médina Baye : Médina Baye a bénéficié du projet de modernisation des foyers religieux avec l’inauguration en décembre 2016 de la Maison des Hôtes. C’est un centre multifonctionnel conforme aux standards internationaux avec 64 chambres et 10 suites, doté d’une salle de conférences de 1000 places avec quatre salles de séminaires et une bibliothèque. En plus d’une route bitumée reliant la grande mosquée à la Résidence du Khalife. A l’initiative du Khalife Général des Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima NIASSE, le Chef de l’Etat a finalisé les travaux avec un financement de 700 millions F CFA.

➢ Léona Niassène : Aménagement de l’Esplanade de la grande mosquée Le Chef de l’Etat, Monsieur Macky SALL, a achevé les travaux de reconstruction de la Grande mosquée de Léona Niassène, lancés en 2009 par le défunt Khalife El Hadji Ibrahima NIASSE, pour un montant de 100 millions FCFA. Construite sur 1 120 mètres carrés, la nouvelle mosquée compte 2 500 places, un espace de prière entièrement tapissé du rez-de-chaussée au premier étage. L’esplanade de la mosquée a été complètement aménagée, de même qu’un espace vert et la clôture, en plus de la construction d’une tribune des hôtes qui mesure 32 mètres de long et 15 mètres de large pour une capacité de plus de 465 places, pour les cérémonies religieuses.

➢ Autres Cités religieuses : Réalisation d’une esplanade à Taïba Niassène, réalisation de la « Maison des hôtes » et d’une esplanade à Porokhane, réalisation d’une esplanade à Darou Salam.