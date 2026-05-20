Mbour/ Salaires bloqués, comptes falsifiés : un DG accusé d’avoir détourné 95 millions FCFA… même le salaire de son Directeur technique aurait disparu

C’est une affaire financière explosive qui secoue la Petite-Côte. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, l’ancien Directeur général de la société Aventurin Recoroute, identifié sous les initiales S. Souaré, est poursuivi pour un détournement présumé de 95 millions de FCFA au préjudice de l’entreprise basée à Ngaparou.



L’homme, un ressortissant ivoirien qui dirigeait la société depuis 2021, séjourne actuellement à la prison de Mbour depuis son placement sous mandat de dépôt le 10 avril 2026.



Au cœur du dossier : des accusations de détournement portant non seulement sur les fonds de l’entreprise, mais également sur les salaires du Directeur technique, M. Thiam, aujourd’hui promu à la tête de la société.



D’après L’Observateur, le Directeur technique serait resté cinq mois sans percevoir son salaire, évalué à près de 4 millions de FCFA. Pour justifier cette situation, S. Souaré lui aurait expliqué que l’entreprise traversait une grave crise financière.



Faisant preuve de patience, l’ingénieur en génie civil accepte d’attendre. Mais au sixième mois, un détail intrigue : son salaire lui est finalement envoyé via Wave, alors que les paiements s’effectuaient habituellement par virement bancaire.



Ce changement soudain pousse M. Thiam à mener discrètement ses propres vérifications.



Et la découverte est accablante.



Contrairement aux explications fournies par le Directeur général, la société allemande n’aurait jamais connu les difficultés financières évoquées. Soupçonnant une fraude, M. Thiam dépose alors une plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour.



La direction de Aventurin Recoroute décide ensuite de lancer un audit interne. Les conclusions vont faire l’effet d’une bombe.



Les experts découvrent plusieurs irrégularités financières : 1,7 million de FCFA destinés à des frais de notaire auraient disparu, plus de 4 millions destinés aux fournisseurs n’auraient jamais été reversés, sans compter les salaires impayés du Directeur technique.



Mais ce n’est pas tout.



Selon L’Observateur, S. Souaré aurait utilisé de faux relevés bancaires soigneusement falsifiés afin de masquer les transactions réelles à ses supérieurs hiérarchiques installés en Allemagne.



Face aux premières découvertes, l’ancien DG aurait signé une reconnaissance de dette portant sur plusieurs dizaines de millions de FCFA. Mais l’audit approfondi permet finalement de réévaluer le montant total du détournement présumé à 95 millions de FCFA.



Licencié depuis novembre 2025, S. Souaré est arrêté par les éléments de la Brigade de recherches de Saly Portudal avant d’être placé sous mandat de dépôt.



Lors de l’enquête préliminaire, il aurait reconnu les faits, expliquant avoir utilisé l’argent pour régler des problèmes familiaux en Côte d’Ivoire.



Mais devant le tribunal, changement total de version.



À la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, le prévenu affirme désormais avoir utilisé les fonds pour couvrir des dépenses liées à l’entreprise : factures, locations de véhicules et salaires de prestataires.



Devenu entre-temps Directeur général de la société, M. Thiam réclame 10 millions de FCFA de dommages et intérêts, tandis que l’entreprise exige 150 millions de FCFA en réparation du préjudice subi.



Le parquet, lui, a demandé l’application stricte de la loi.



Le verdict du tribunal est attendu le 26 mai prochain.

