« J’ai des quotas pour le Canada et les États-Unis » : un ex-militaire arrache plus de 62 millions FCFA à 45 candidats au départ

C’est une vaste affaire d’escroquerie au visa qui éclabousse plusieurs localités entre Mbour, Dakar, Saly Portudal et Gandiaye. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, un ancien militaire de l’armée de l’air, identifié sous les initiales P. D. Ngom, est accusé d’avoir escroqué 45 candidats à l’émigration pour un montant dépassant les 62 millions de francs CFA.



Radié de l’armée depuis 2022 à la suite d’une affaire de véhicule volé, l’ex-mécanicien de bord aurait pourtant continué à se présenter comme un agent actif des forces de défense et de sécurité afin d’inspirer confiance à ses futures victimes.



D’après L’Observateur, tout commence en 2025 lorsque P. D. Ngom affirme à plusieurs de ses connaissances qu’il dispose de connexions privilégiées au sein de structures relevant du ministère des Affaires étrangères, notamment le Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi des programmes migratoires.



Il leur promet alors des visas pour les États-Unis, le Canada ou encore l’Espagne grâce à des prétendus « quotas » dont il bénéficierait.



Pour convaincre ses interlocuteurs, l’ancien militaire mettait en scène toute une organisation. Selon les victimes, il leur donnait régulièrement rendez-vous devant les portes de l’Aéroport international Blaise Diagne, affirmant même y disposer d’un bureau.



Une stratégie qui a fini par piéger des dizaines de personnes rêvant d’émigration.



Entre 4 et 6 millions de francs CFA auraient ainsi été remis par chaque candidat au départ. Au total, plus de 62 millions FCFA auraient été encaissés par P. D. Ngom.



Mais une fois l’argent récupéré, le supposé facilitateur devenait introuvable.



Téléphone coupé, rendez-vous annulés, disparition soudaine… Les victimes, inquiètes, multiplient alors les déplacements au domicile du père du suspect à Gandiaye dans l’espoir d’obtenir des explications ou un remboursement.



La cavale de l’ancien militaire prendra finalement fin à Saly Portudal.



Toujours selon L’Observateur, l’une des victimes l’aurait reconnu par hasard dans la station balnéaire avant de prévenir discrètement le commissariat urbain de Saly Portudal.



Rapidement localisé, P. D. Ngom est interpellé puis placé en garde à vue.

