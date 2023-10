Tournée économique du PM à Thiès : Abdoulaye Dièye mobilise et promet de mettre à profit toutes ses capacités pour la victoire de BBY en 2024

Une foule de militants et sympathisants du leader de "Siggi Jotna"/BBY, Abdoulaye Dièye, s'est mobilisée pour offrir un accueil chaleureux au Premier ministre Amadou Bâ en séjour dans la cité du rail pour procéder à une tournée économique de 5 jours.

Durant son séjour, le Premier ministre va faire un bilan d'étape des différents projets entamés par le Président Macky Sall. Il va aussi rencontrer les responsables Apéristes et des membres de la coalition BBY pour échanger et partager avec eux sur les questions de l'heure. Car, selon Abdoulaye Dièye, le PM Amadou Bâ qui a été choisi pour mener les troupes de la coalition BBY à la présidentielle 2024, va assurer la continuité. "J'invite les Thiessois à venir avec moi pour soutenir le candidat Amadou Bâ", lance-t-il. Non sans rappeler que "cette forte mobilisation de mes sympathisants et militants montre que Thiès a dit Oui au PM qui a été choisi par le Président Macky Sall".

Il fera aussi savoir qu'il fait partie des leaders de la première heure qui ont accepté le choix du Président Macky Sall." Je compte poursuivre mon compagnonnage avec le PM comme je l'ai toujours fait avec le Président Macky Sall. Et je ferai tout mon possible pour la victoire de BBY en 2024 derrière le candidat Amadou Bâ.