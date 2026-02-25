Tournée dans le Nord : Barthélémy Dias alerte sur le « décrochage » du monde rural

Après une tournée de plusieurs jours dans le Nord du pays, le leader du mouvement « Sénégal Binu Bokk », Barthélémy Dias, s’est exprimé sur la situation qu’il juge « difficile » des populations rurales, notamment dans les départements de Dagana, Podor et Saint-Louis. Selon l’ancien maire de Dakar, le Sénégal « ne se relèvera pas en tournant le dos à son monde rural ».



« Nous avons sillonné le Nord du pays (…) Ce que nous avons constaté n’est pas un simple retard, c’est un décrochage », a-t-il déclaré, évoquant une tournée nationale initiée le 7 février et qui doit conduire son mouvement dans les 14 régions du Sénégal.



Dans la vallée du fleuve Sénégal, il décrit un contraste saisissant : « Le fleuve coule majestueusement, mais les champs restent assoiffés. » Barthélémy Dias a qualifié de « désastreuse » la dernière campagne arachidière, estimant que les autorités peinent à produire des chiffres probants. Il a également dénoncé les difficultés rencontrées par les éleveurs, confrontés à la cherté de l’aliment de bétail, au manque d’appui vétérinaire et à l’insécurité pastorale.



À Saint-Louis, il a évoqué la situation des pêcheurs, confrontés aux dangers liés à l’embouchure et aux conséquences de l’érosion sur la Langue de Barbarie, où des familles ont été déplacées et des habitations englouties. Il a également pointé un manque de transparence dans l’attribution des licences de pêche.



Face à ce constat, le mouvement « Sénégal Binu Bokk » propose :



Un plan national d’irrigation structuré, financé et contrôlé pour les populations du Nord ,



Un fonds de stabilisation pour l’aliment de bétail ;



Un programme national de santé animale et d’amélioration des races, notamment pour renforcer la production de lait et de viande.

